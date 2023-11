Migliorare la salute digestiva in modo naturale: consigli e strategie

StrettoWeb

La salute dell’apparato digerente è fondamentale per il benessere generale del nostro corpo. Un sistema digestivo in piena forma, infatti, facilita l’assorbimento dei nutrienti, favorisce il sistema immunitario e aiuta a prevenire svariati problemi e fastidi, dal gonfiore alla costipazione, fino ad arrivare alle malattie infiammatorie. Inoltre, esistono diverse strategie utili per raggiungere questo obiettivo, dalla correzione del regime alimentare fino ad arrivare ad una vita attiva. Noi, oggi, scopriremo insieme tutti i consigli più utili e preziosi.

Assumere i fermenti lattici

L’assunzione dei fermenti lattici probiotici, come spiegano le guide degli specialisti, assume un ruolo di primaria importanza per il mantenimento dello stato di forma dell’apparato digerente. Questi microorganismi, presenti in molti prodotti alimentari fermentati, contribuiscono attivamente alla flora intestinale, presentando un sostegno fondamentale per l’equilibrio del microbiota. Il merito va alla loro capacità di sintetizzare le vitamine e gli aminoacidi essenziali, facilitando così l’assorbimento dei nutrienti e la protezione contro l’azione dei batteri patogeni. Inoltre, i fermenti lattici favoriscono la regolarità del transito intestinale, aiutando a prevenire condizioni fastidiose come la costipazione.

Praticare attività fisica regolarmente

L’attività fisica stimola la motilità intestinale, agevolando il transito del cibo lungo il tratto digerente e aiutando a prevenire disturbi come la stitichezza. Inoltre, l’esercizio fisico può aumentare il flusso di sangue in direzione dell’intestino, facilitando l’assorbimento dei nutrienti ed eliminando le tossine in modo più efficace. Non è necessario fare attività fisica intensa o estenuante, dato che basta anche una passeggiata giornaliera di almeno 30 minuti per ottenere in cambio benefici notevoli. Chiaramente è importante fare attività fisica moderandosi in base al proprio stato di forma, per evitare infortuni o sforzi eccessivi. Infine, lo sport permette anche di combattere lo stress, ovvero una delle principali cause psicosomatiche responsabili dei problemi digestivi.

Adottare uno stile di vita responsabile

Il giusto equilibrio tra alimentazione, attività fisica e riposo adeguato consente di prevenire i disturbi dell’apparato digerente, e di aumentare in linee generali il livello di benessere del nostro organismo. Esistono dunque dei vizi che dovrebbero essere evitati ad ogni costo, come il consumo eccessivo di bevande alcoliche o di bibite zuccherate, il tabagismo e il consumo di cibo spazzatura. Queste circostanze possono infatti danneggiare la flora intestinale e alterare le funzioni digestive, creando parecchi problemi. Viceversa, buone abitudini come una dieta equilibrata, una corretta idratazione e l’assunzione di elementi come i probiotici e le fibre possono davvero fare un bel regalo al nostro intestino.

Dormire almeno 7-8 ore a notte

Il riposo notturno è indispensabile per mantenere in salute l’intero organismo, compreso il sistema digestivo: durante il sonno, infatti, il corpo si rigenera e recupera le energie. Dormire meno di 7-8 ore a notte può causare problemi come lo stress e alterare le funzioni dell’apparato digerente, oltre ad impedire la corretta rigenerazione delle cellule. Un riposo adeguato, invece, favorisce la produzione di ormoni che aiutano a regolare l’appetito e il metabolismo, il che va ad incidere positivamente anche e soprattutto sulla salute digestiva.