Messina Volley, Sicari: “il Nizzalumera è un avversario valido, ma noi abbiamo voglia di riscatto”

Impegno in trasferta per il Messina Volley che, per la 2ª giornata del Campionato di Serie C femminile FIPAV, farà visita al Nizzalumera. Le ragazze allenate da mister Mario Russo cercheranno, sul taraflex della Palestra “V.Alfieri” di Nizza di riscattare la sconfitta interna contro la Stefanese Volley e si troveranno davanti la compagine jonica vittoriosa, nel primo turno del torneo, in casa della Pallavolo Acireale.

A presentare il match di domenica è l’opposto giallo-blu Federica Sicari: “Ci prepariamo ad affrontare questa nuova sfida contro una squadre che abbiamo già incontrato in amichevole e dunque ci troveremo di fronte un avversario valido. Abbiamo molta voglia di riscattarci dalla sconfitta, anche se da questa sono emerse delle note positive. Infatti ad un primo set in cui non siamo praticamente scese in campo è seguita una reazione importante e abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci. Per questo abbiamo voglia di dare il massimo ed affrontare la partita con positività”.

Circa sul suo ritorno in campo dopo un periodo di inattività, il numero 7 del Messina Volley ha aggiunto: “Tornare in campo è stata un’emozione indescrivibile ed ho avuto l’adrenalina a mille anche dopo la partita. Mi trovo in un gruppo completamente nuovo e, nonostante questo, siamo subito diventate unite ed ho sentito immediatamente il senso di appartenenza alla squadra. In campo ci siamo aiutate tantissimo e sono contenta di essere tornata a giocare e fare parte di questo bellissimo gruppo”.