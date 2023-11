Messina, visita dell’assessore Currò all’Istituto comprensivo Battisti Foscolo

StrettoWeb

Nell’ambito delle visite istituzionali presso gli Istituti comprensivi cittadini, l’assessore alle Politiche Scolastiche Pietro Currò, di concerto con il sindaco di Messina, Federico Basile, si è recato oggi in visita all’Istituto comprensivo Battisti Foscolo, diretto dalla dirigente scolastica Alessandra Minniti. Nel corso dell’incontro l’assessore Currò e la dirigente Minniti hanno dialogato soffermandosi sulla centralità dell’istituzione scolastica in un territorio complicato e bisognoso di particolare attenzione. E’ emersa la volontà di interagire e collaborare sinergicamente sia per affrontare le criticità che per progettare incontri formativi, per docenti e famiglie. Il rappresentante dell’Amministrazione Basile si è subito reso disponibile nella risoluzione delle problematiche più urgenti, dimostrando la fattiva vicinanza dell’Amministrazione alle Istituzioni scolastiche.

“La scuola – ha ribadito Currò – deve essere intesa come forza motrice della società in una realtà complicata nella quale l’istruzione e l’educazione devono camminare di pari passo per raggiungere l’obiettivo di una crescita dell’essere umano”.