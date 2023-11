Messina senz’acqua: scatta il Piano comunale d’emergenza, riunione in Prefettura

StrettoWeb

Si è appena concluso in Prefettura a Messina il Tavolo finalizzato alla pianificazione dettagliata e interistituzionale delle azioni a supporto della popolazione, in vista dell’interruzione idrica programmata per il 17 novembre prossimo necessaria per l’esecuzione in sicurezza dei primi interventi progettuali sulla condotta adduttrice per la “mitigazione delle vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo” che, viste le condizioni meteo favorevoli, verranno realizzati secondo cronoprogramma.

Presenti all’incontro tutti gli enti interessati dalle azioni di protezione civile, ai quali AMAM e Comune di Messina hanno illustrato il programma dei lavori che saranno avviati alle ore 07:00 di venerdì 17 prossimo e dovrebbero concludersi nell’arco di 24 ore.

Già dalla mattinata di sabato 18, dunque, l’acqua potrebbe tornare a scorrere nella condotta che da Fiumefreddo approvvigiona la rete idrica cittadina ma i tempi di ripristino della distribuzione non potranno essere immediati e avverranno gradualmente nell’arco delle successive 24 ore per normalizzarsi nella giornata di domenica 19 novembre.

Condiviso e descritto in dettaglio, il Piano di supporto alla popolazione predisposto da AMAM e Comune di Messina, con il supporto di Messina Social City (MSC), in cui sono definiti i rispettivi presidi previsti ad hoc:

– dalle ore 07:00 del 17 novembre, sarà attivo il COC (Centro Operativo Comunale) raggiungibile al numero telefonico 090-22866, sino a regolare erogazione idrica.

– Garantite n°10 postazioni per la distribuzione di acqua potabile:

• n°4 RUBINETTI FISSI presso gli impianti: SEDE AMAM, viale Giostra – Ritiro; Via Girolamo Savonarola, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo); VIALE EUROPA, Pressi Ospedale Piemonte; VIALE PRINCIPE UMBERTO, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari

• n°6 AUTOBOTTI che stazioneranno presso: VIALE ANNUNZIATA, all’incrocio con via Ciaramita e via Antonino Agostino (fronte rifornimento Esso); PIAZZA FRANCESCO FAZIO – CAMARO; VIALE PRINCIPE UMBERTO, pressi Serbatoio Torre Vittoria (incrocio con via Michele Amari); SS114 PRESSI SALITA ZAFFERIA – Parcheggio Centro Commerciale Today; PIAZZA GRANATARI S.S. 113 dir km 11,00 – all’incrocio con via Nuova; PIAZZA DELLA REPUBBLICA, fronte Stazione Centrale FF.SS.

A due giorni dall’interruzione programmata, infine, si è accentata l’importanza che i cittadini verifichino sin d’ora la funzionalità dei propri sistemi di accumulo idrico (serbatoi, cisterne, autoclavi) o dei pozzi privati e facciano un consumo parco e senza sprechi di acqua potabile, visto che le proprie riserve potrebbero essere già bastevoli per le ore di effettiva sospensione.