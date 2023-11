Messina, presentata la 4ª edizione della giornata della prevenzione sanitaria

StrettoWeb

Partecipata a Palazzo Zanca a Messina la conferenza stampa di presentazione della 4ª edizione della Giornata della Prevenzione Sanitaria, evento promosso dal Consiglio della 3ª circoscrizione col patrocinio del Comune di Messina, della Messina Social City, col supporto dell’Asp e dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina e che si svolgerà a Villa Dante sabato 11 novembre dalle ore 9:00 alle ore 14:00. I dettagli della manifestazione sono stati illustrati dall’Avv. Silvana Paratore, legale esperto di politiche sociali e coordinatore dell’iniziativa, anche nelle precedenti edizioni, che ha dichiarato: “Le finalità dell’evento di promozione della salute e del benessere è quella di salvare vite umane e di dare una mano a chi ne ha più bisogno ed alle persone fragili per una diagnosi precoce della malattia”. A ringraziare tutti i partecipanti all’iniziativa, rivolta sia alla popolazione adulta che alle famiglie in generale, il Presidente della 3ª circoscrizione Avv. Alessandro Cacciotto. Ad intervenire in conferenza l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore che ha affermato come l’iniziativa sia in linea coi progetti dell’amministrazione comunale.

Collegato in remoto il Consigliere Avis regionale Sicilia Salvatore Mandarà che ha espresso un plauso all’iniziativa, sottolineando l’importanza di fare rete. Presenti i consiglieri della 3ª circoscrizione ed i referenti delle realtà partecipanti alla manifestazione, nonché i medici specialisti e i professionisti che eseguiranno i controlli gratuiti e gli screening di prevenzione sanitaria. “Sabato mattina – ha specificato Silvana Paratore – sarà possibile, a totale titolo gratuito, sottoporsi allo screening del tumore del polmone a cura della Dott.ssa Federica Gilda D’Agostino dell’U.O.C. Chirurgia Toracica della A.O. Papardo diretta dal Prof. Giuseppe Casablanca; screening per i problemi muscolo-scheletrici in età evolutiva per i bimbi dai 5 ai 14 anni eseguito dal Dott. Matteo Messina, Fisiatra e Ortopedico (Centro HORUS); ECG cardiologici in telemedicina curati dalla Federfarma Messina presieduta da Giovanni Crimi e l’HTM Health Telematic Network; visite internistiche per la valutazione cardio-metabolica ed endocrino-vascolare a cura del Dott. Salvatore Totaro, specialista in medicina interna e cardiologia; controlli di pressione arteriosa, screening sulla predisposizione al diabete di tipo 2 in base alle risposte ad una serie di domande sullo stile di vita, controllo glicemico a cura dell’Associazione AGD NO AL DIABETE presieduta da Armando Maggiari; consulenze sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili a cura del dott. Gianfranco Pellicanò infettivologo; visite fisioterapiche, osteopatiche, posturali ed ostetriche con lo staff medico del centro Studio Human (dottori Davide Nostro, Marco Lo Giudice, Laura Ferrari, Giorgia De Grazia, Ada Cantivalli, Battaglieri Martina); sedute di magnetoterapia per combattere il disagio muscolare dei DOMS (sforzo muscolare), UTS per rilassare la colonna vertebrale, pressoterapia per drenare i cataboliti da stress a cura dei dirigenti di Trisalus Medical System, Nazareno Romeo e Santo Ielo”. Verranno inoltre effettuati in Villa Dante colloqui conoscitivi e valutativi e fornite informazioni sul disturbo del linguaggio e della balbuzie sia per bambini (parlatori tardivi, con difetti di pronuncia) sia per persone che balbettano. Verrà altresì svolta attività di sensibilizzazione sul programma baby signs (a supporto della comunicazione gestuale in accompagnamento con le parole per i bimbi fino a 36 mesi di vita), sui disturbi della voce in particolare sul Vois shaming (fenomeno di discriminazione e giudizio su come parli) a cura dell’Ass.ne Centro Vivavoce coi dott.ri psicologa Martina Casale e della logopedista Giuseppina Maggio.

Si faranno valutazioni audioprotesiche a cura di Aerfon coi dott.ri Giuseppe Morabito e Stefano Maini. Saranno eseguite delle Visite senologiche e delle visite di prevenzione oncologica dal dott. Pietro Delia, specialista in oncologia ed in radioterapia. Sarà allestito un Punto di informazione psicologica curato dal dott. Giuseppe Crisafulli psicologo e psicoterapeuta. Previsto Counseling e prevenzione nel paziente con problematiche di natura otorinolaringoiatrica a cura del dott. Cosimo Galletti medico in formazione specialistica in otorinolaringoiatria. Ci saranno visite neurologiche a cura del dott. Giuseppe Mento, consulenze odontoiatriche e di prevenzione delle patologie del cavo orale a cura del dentista Dott. Abdel Halim Khalifeh (Abuti)”. Durante la giornata in Villa Dante verranno fornite dagli specialisti dell’UOC Centro Gestionale Screening dell’ ASP di Messina tutte le informazioni nel dettaglio sugli screening per la prevenzione del tumore della mammella, del collo dell’utero, del tumore del colon retto, e prenotate direttamente le mammografie presso le sedi istituzionali e verranno altresì illustrate le modalità necessarie per poter aderire agli altri screening. Gli specialisti coinvolti saranno: le Dott.sse Rosaria Cuffari ed Eliana Tripodo dell’UOC Centro Gestionale Screening; il Dott. Salvatore Paratore, responsabile UOS Screening Ginecologico ed il Dott. Antonello Farsaci, responsabile UOS Screening Mammografico.

Sarà presente la Dott.ssa Barbaro Luisa Barbaro, medico chirurgo, specialista in Ginecologia ed Ostetricia, Oncologia e Sessuologia per offrire servizi per la campagna di informazione e sensibilizzazione con visita senologica, visita ginecologica e consulenze sui vari aspetti della ginecologia, corso di autoesame del seno e distribuzione di materiale e decaloghi sui controlli e follow-up di prevenzione, diagnosi precoce e corretto stile di vita. Presenti alla giornata in Villa Dante la LITL lega italiana per la lotta contro i tumori, Alice Ass.ne italiana per la consapevolezza sull’endometriosi, la Croce Rossa Italiana, la Fasted Messina Onlus, AVIS, ADMO, AIDO, Ass.ne bambini speciali, Donare è vita, Misericordia di Messina, Vip Clown Viviamo in Positivo, Ass.ne nazionale dei Vigili del Fuoco che allestirà per i bambini il percorso Pompieropoli per farli sentire Pompieri per un giorno. Ad accogliere la cittadinanza l’Ass.ne Rangers d’ Italia, il Masci Messina 1 Il Faro, Ass.ne Tutela Forze di Polizia e la Guardia Costiera volontaria. L’invito è alla cittadinanza di partecipare numerosa ai controlli gratuiti ed agli screening di prevenzione sanitaria.