Messina, prende il via la manifestazione “Viaggio al centro delle Competenze”

Incontro con la stampa oggi, giovedì 9 novembre 2023, nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca a Messina, per presentare la manifestazione sui giovani “Viaggio al centro delle Competenze: dalle Soft alle Hard Skills per l’ingresso nel mondo del lavoro”, presenti il sindaco Federico Basile, gli assessori alle Politiche Giovanili e Formazione Liana Cannata e alla Pubblica Istruzione Pietro Currò e la delegata del Provveditore agli Studi Agata Tringali. “Prosegue l’azione avviata in questi anni dall’Amministrazione comunale di programmazione e di promozione di politiche attive in favore dei giovani, attraverso eventi, incontri, iniziative e progetti volti ad incentivare e favorire la partecipazione dei giovani alla vita politica e cittadina, la socializzazione, l’inclusione, il confronto e l’emancipazione socio-economica anche attraverso lo sviluppo e il potenziamento delle competenze”, ha dichiarato il sindaco Basile. La manifestazione “Viaggio al centro delle Competenze: dalle Soft alle Hard Skills per l’ingresso nel mondo del lavoro” rientra tra le iniziative di “YoungME”, voluto fortemente dall’assessora Cannata, che ha spiegato: “YoungMe non è semplicemente un sito web, ma è concept che prevede un piano di progettazione pluriennale in grado di mettere in campo azioni concrete che informino, formino e orientino i giovani nel mondo della formazione e del lavoro partendo da quanto già esiste nel territorio comunale”.

La prima tappa dedicata all’aspetto motivazionale, fondamentale in ogni percorso che si decide di intraprendere, vedrà quale protagonista l’influencer Vicenzo Schettini, il professore più amato dal web e sui social con il suo milione di followers, noto tra i più giovani e, in particolare, tra gli studenti di tutt’Italia, per la “Fisica che ci Piace”, in cui la fisica diventa magia. Appuntamento previsto mercoledì 15 novembre, alle ore 10.30, all’interno del Foyer del Palacultura e condotto da Noemi David, giovane conduttrice messinese di Rai 2. Inoltre, sempre nella stessa giornata di mercoledì, dalle 9.30 alle 13.30, saranno presenti degli info point gestiti da realtà associative e imprenditoriali giovanili che si metteranno a disposizione dei partecipanti, per informarli e, allo stesso tempo, per raccontare la loro esperienza su vari ambiti di interesse quali artigianato, politiche europee, imprenditoria, innovazione, digitale, arte, comunicazione integrata, agroalimentare e ambiente.

Nel corso della giornata di mercoledì 15 saranno resi pubblici tutti i workshop realizzati nelle successive tappe previste rispettivamente il 27 e il 28 novembre, sempre al Palacultura, dalle 9.30 alle 13.30 e il relativo link di prenotazione.

L’assessore Currò ha concluso, dichiarando “l’importanza di questa sinergia instauratasi con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina VIII Ambito, che permette di dare maggiori risposte alla complessità che caratterizza la nostra comunità educante”. La prof.ssa Tringali, delegata dell’USP di Messina, ha portato i saluti del Provveditore Stello Vadalà e ha ringraziato l’Amministrazione comunale per l’importanza che anche attraverso questo programma di interventi sta riservando agli istituti scolastici cittadini e, in modo particolare, agli studenti e ai docenti, che ne sono parte integrante.

La manifestazione è promossa dall’assessorato alle Politiche Giovanili e Formazione, nell’ambito di YoungME, con il supporto dell’assessorato alle Politiche Scolastiche e in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina VIII Ambito, il Centro per lo Sviluppo del Turismo Culturale per la Sicilia – Messina Tourism Bureau e l’Associazione BIOS.

Per l’evento di mercoledì 15 novembre, è prevista la prenotazione anche al pubblico giovanile attraverso il seguenti link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-fisica-che-ci-piace-a-messina-under-30-755411605447?aff=oddtdtcreator.

Si ricorda che la manifestazione è gratuita, rivolta principalmente a studenti degli ultimi anni di scuola e a giovani neet, inoccupati e disoccupati. Al fine di contingentare il flusso dei partecipanti, tutte le attività prevedono obbligatoriamente la registrazione.