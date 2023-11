A Messina “Mangia e Cambia”, la festa dell’agroalimentare “slow”: la presentazione a Palazzo Zanca

StrettoWeb

Tre giorni di appuntamenti enogastronomici, tavole rotonde, forum e laboratori del gusto per promuovere un nuovo modello di politiche alimentari in grado di avviare percorsi di sviluppo per un intero territorio. Un palinsesto di eventi rivolto non solo agli operatori del settore ma anche ad ogni cittadino interessato al vivere sostenibile. Questo è quello che si svolgerà a Messina dal 17 al 19 novembre, in occasione della prima edizione di Mangia e Cambia, la festa della cultura agroalimentare promossa da Messina Food Policy, con il supporto di Slow Food Messina e Slow Food Italia.

I dettagli della manifestazione saranno illustrati durante una conferenza stampa che si terrà venerdì 10 novembre, alle ore 10.30, nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile e a cui prenderà parte l’assessore alle Attività produttive e ai Grandi eventi cittadini Massimo Finocchiaro. All’incontro interverranno il presidente di Slow Food Messina Nino Mostaccio; Ivo Blandina presidente Camera di Commercio Messina; Giacomo Pinaffo, segretario generale Fondazione MeSSInA; Nino Mostaccio, presidente Slow Food Messina; e Barbara Nappini, presidente Slow Food Italia (in video collegamento da Torino).