Messina, la macchia mediterranea al centro delle attività di sensibilizzazione ambientale del Nodo In.F.E.A.

Il Nodo In.F.E.A. della VI Direzione “Ambiente e Pianificazione” Servizio “Tutela Aria e Acque” della Città Metropolitana di Messina, in collaborazione con il centro di educazione ambientale AssoCEA Messina APS, ha realizzato la “Giornata della Macchia Mediterranea, un’attività di educazione ambientale svoltasi presso l’istituto “A. Gussio” di S. Alessio Siculo.

Alla presenza della dott.ssa Enza Interdonato (dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Santa Teresa di Riva), della dott.ssa Angela Foti (AssoCEA) e della dott.ssa Grazia La Fauci (Nodo In.F.E.A.), gli alunni della scuola hanno proceduto all’interramento di un albero di corbezzolo che avranno l’opportunità di veder crescere e che costituirà una preziosa testimonianza degli effetti positivi che gli arbusti determinano sulla qualità dell’ambiente e della vita delle persone.

Nell’ambito della “Settimana della Macchia Mediterranea”, martedì 21 novembre 2023, alle ore 16:00, è in programma un secondo evento presso il Salone di Rappresentanza ” Mario Scelba” della Città di Caltagirone dove verrà proiettato il docufilm “La Macchia Mediterranea in Sicilia: tra Paesaggio e Biodiversità”, realizzato dal Nodo In.F.E.A. della Città Metropolitana di Messina, in collaborazione con AssoCEA Messina APS.