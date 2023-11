Messina, la 5ª A dell’Istituto Marconi si riunisce dopo 44 anni

StrettoWeb

Un salto nel passato, un’emozione improvvisa come se il tempo non fosse mai trascorso. Eppure, da quel fatidico anno scolastico 1978/79, di anni ne sono trascorsi ben 44 per la 5^ A Elettronica dell’Istituto Guglielmo Marconi di Messina. Tutto è nato dall’iniziativa di Natale Gallo, attuale professore dell’Istituto Verona Trento, e dalla preziosa collaborazione di Pina Giarraffa, attualmente funzionaria presso la Città Metropolitana di Messina. Scatta il progetto, la ricerca di tutti gli ex studenti della classe, si cercano informazioni e alla fine in 18 rispondono all’appello: Alberghini, Bombaci, Bottari, Calderone, Catalano, Crisafulli, D’Amico, D’Arrigo, De Luca, De Maggio, Gallo, Gambino, Giarraffa, Giusto, Marino, Mascaro, Tonnarello, Triglia. La serata è stata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza e per tutti è stato come essersi lasciati il giorno prima. All’inizio qualche difficoltà nell’individuare, nei volti segnati dal tempo, il ragazzo di tanti anni fa.

Cosa resta, al di là delle chiacchiere e dei ricordi tra vecchi compagni di scuola? Certamente l’emozione di guardarsi indietro e, con un senso di vertigine, scoprire quanta strada è stata percorsa e che tutto ebbe inizio da quella classe: aver condiviso anni felici insieme costituisce un patrimonio prezioso da custodire gelosamente: tutto questo e molto di più sono i compagni di scuola. E alla fine la promessa di rivedersi in estate con la presenza anche di chi adesso vive lontano da Messina.