Messina, inaugurato il nuovo campo sportivo “Calispera”

Il preside dell’I.C. Salvo D’Acquisto di Messina, Piero Ruggeri, ha tagliato il simbolico nastro inaugurale del nuovo campo sportivo polivalente “Calispera” di cui da oggi si dota la Scuola che dirige, tra la soddisfazione e l’entusiasmo del personale, degli allievi e delle loro famiglie, accorsi numerosi a questo che, possiamo definire un vero e proprio evento, per l’intera circoscrizione e, in particolare, per il Villaggio UNRRA. Tale struttura è stata realizzata grazie ai fondi PO-FESR 2014-2020 AZIONE 10.7.1 per “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l’accesso delle persone con disabilità” A rappresentare l’amministrazione comunale è stato l’assessore all’Istruzione, Pietro Currò.

Nel suo breve intervento, il preside Ruggeri ha voluto ringraziare tutto il personale della D’Acquisto, senza il cui impegno tutto ciò non si sarebbe potuto realizzare. “Innanzitutto voglio mettere in evidenza il delicato lavoro del personale di segreteria che si è dovuto districare, con grande professionalità, tra numerosi e, talvolta, difficili atti di natura burocratica. Il mio pensiero – ha aggiunto il Dirigente – va anche all’intero staff di presidenza ed a tutti coloro che hanno contribuito a fare questo prezioso regalo, alla scuola ed al territorio”. Ha preso poi la parola l’assessore Currò che ha tenuto a sottolineare “l’impegno dell’Amministrazione Basile a favore dei giovani, del mondo della scuola e dello sport. Un impegno che sta portando non solo alla riqualificazione dei grandi impianti ma anche alla realizzazione di opere analoghe al campo Calispera, in altri Istituti Comprensivi, ed alla ristrutturazione dell’esistente”.

A tale proposito, Ruggeri e Currò hanno annunziato che parallelamente all’inaugurazione del campo, sono stati consegnati i lavori di rifacimento anche della grande palestra coperta della Salvo D’Acquisto che, secondo contratto, dovranno concludersi entro il prossimo 30 aprile. Dopo il taglio del nastro si sono svolte due esibizioni, curate dalla società Castanea Basket, militante nel campionato di serie B maschile, e dalla Messina Volley, che disputa il campionato regionale di serie C femminile.