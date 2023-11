Messina, i provvedimenti viabili per interventi di scerbatura e dissuasori di sosta

StrettoWeb

Da giovedì 9 sino a giovedì 16 novembre, nella fascia oraria 6-14, saranno effettuati interventi di scerbatura in un quadrato di Minissale a Messina. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Dissuasori di sosta in via Carrai e a Santa Margherita

Per evitare la sosta veicolare illegittima sul marciapiede, il Servizio Mobilità Urbana ha disposto la collocazione di quattro dissuasori di sosta metallici ad “archetti parapedonali metallici” in via Nazionale n. 137C a Santa Margherita. Sempre per identiche ragioni, sono stati previsti medesimi provvedimenti per il posizionamento di dissuasori di sosta sul lato valle di via Carrai, per una lunghezza di 10 metri circa, in corrispondenza dell’intersezione con via Puntale Arena.