Messina, giornate FAI per le Scuole: l’Assessore Currò partecipa all’iniziativa dell’IC Paino – Gravitelli

Nell’ambito della manifestazione “Giornate FAI per le Scuole”, l’assessore alla Pubblica Istruzione Pietro Currò ha partecipato oggi, venerdì 24 novembre, all’iniziativa organizzata dalle alunne e alunni dell’XI Istituto Comprensivo Paino-Gravitelli, tenutasi nella chiesa di San Giovanni di Malta. Nell’antica chiesa, di architettura manierista della fine del ‘500, fondata da San Placido e dedicata a San Giovanni Battista, gli studenti dell’Istituto Comprensivo, guidati dalla dirigente Domizia Arrigo, hanno avuto l’opportunità, in linea con le finalità dell’evento, di essere Apprendisti Ciceroni, appositamente preparati dai volontari FAI e dai loro docenti. È stata occasione per gli studenti della Paino-Gravitelli di accompagnare le scolaresche intervenute nella visita della chiesa.

L’assessore Currò nel ringraziare per l’invito a partecipare, ha espresso a nome del sindaco Federico Basile e dell’intero Esecutivo, apprezzamento per l’iniziativa che “tende a valorizzare il ruolo della Scuola rendendo gli studenti parte attiva della nostra comunità – ha detto Currò – con l’obiettivo di diventare esempio per altri giovani alla scoperta del nostro patrimonio artistico e culturale e per sentirsi direttamente coinvolti in un percorso di costruzione del senso di identità e appartenenza alla propria Città”.