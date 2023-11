Messina, Gattopardo trionfa sotto la pioggia nella 4H Endurance al Kartodromo

StrettoWeb

Gattopardo brilla sotto la pioggia nella 4H Endurance al Kartodromo di Messina. Fabrizio Anello e Pietro Grima trionfano nella penultima prova stagionale della specialità, valida per il Campionato Regionale ASI-SWS Endurance 2023. Venti i team che si sono dati battaglia in pista, nonostante le difficili condizioni meteo, nell’appuntamento organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Un evento raccontato magistralmente ai microfoni per l’occasione dalla viva voce di Angelo Giovanetti e impreziosito dalla presenza di Misanino del patron Gianni Marchesan che ha portato ben tre squadre a correre in riva allo Stretto.

Piloti suddivisi tra le varie categorie d’appartenenza (F1, F2 e F3), con le qualifiche della durata di 10’ servite a determinare la griglia. Pole position centrata di un soffio da Leopard, grazie alla zampata finale piazzata da Valentino Fusco, 39.453, a migliorare di soli 5 millesimi il crono stabilito in precedenza da Gattopardo con Pietro Grima. Terzo Kairos Experience. Al via, dopo lo spegnimento dei semafori, posizioni rimaste inizialmente immutate, ma Gattopardo ha operato il sorpasso già alla seconda tornata, assumendo il comando delle operazioni.

Le condizioni sono diventate sempre più proibitive a causa della pioggia, che ha cominciato a scendere copiosamente sul circuito, seppur alternata a brevi schiarite. Pista parecchio umida, con l’abilità dei piloti che meglio riescono ad interpretare il tracciato sul bagnato e la scelta delle diverse strategie (durata massima stint 25’, per ogni sosta obbligatorio il cambio kart) a fare la differenza. Dopo la prima ora, in proiezione Gattopardo davanti a tutti. In evidenza Trinacria RT, Kairos Experience, Next Generation Team e The Drifters. Scenario che non muta passate due ore, con Anello-Grima a progredire a suon di tempi veloci. Next Generation Team, Leopard e Kairos Experience provano comunque ad impensierirli. La pioggia continua ad accompagnare lo svolgimento della gara ed è impeccabile il lavoro svolto dalla direzione gara, meccanici e staff, oltre a quello dei vari team manager.

Ad un’ora e 30’ dal termine, a parità di otto cambi effettuati, Gattopardo aveva accumulato due giri di vantaggio sui diretti avversari. Posizione definite e epilogo quindi senza sorprese nel gran finale, conclusi i 12 pit stop previsti per la F1. Fabrizio Anello ha tagliato il traguardo allo scadere delle quattro ore, festeggiando un meritato successo allo sventolare della bandiera a scacchi. Il santagatese e il compagno Pietro Grima hanno percorso complessivamente 272 giri. Alle spalle di Gattopardo, che ha rafforzato la leadership in classifica generale, ha chiuso secondo a quattro giri Kairos Experience, con la coppia formata da Luigi Pizzuti e Giovanni Rizzo. Terzo The Drifters, dei bravi Mario Barbaro e Federico Miduri, a cinque giri. Quarto Next Generation Team (Antonio Minutoli e Laura Sanò), al quinto Trinacria RT (Carmelo Garufi-Lorenzo Tappa), abile a recuperare ben 13 posizioni dallo “start”, ma gravata di una penalità che ne ha frenato maggiori ambizioni, così come da segnalare il bel balzo di Kairos Racing (Campione-Villa) di undici. A seguire Leopard (Fusco-La Fauci), che dopo la pole ha stabilito pure il best lap della 4H Endurance in 37.965, poi MRT Pro (Alberti-Scimone), Next Generation 1 (Lazzarini-Talluto) e Misanino 1 (Marchesan-Venturini).

Nella F2 ha fatto storia a sé Maiden RT (Riccardo Irrera-Alessandro Maggio), dominando la prova nella categoria. Seconda Apulia KFP Sport (Barrile-Ruggeri), terzo Misanino 2 (Ciccioni-Salari). Nella F3 ha centrato il primo posto il Team Peppe (Giuseppe Romano-Giuseppe Scardina), battendo Torakiki Racing (Badalati-Fichera) e Misanino 3 (Bartolini-Braida-De Angelis). Appena fuori dal podio Kairos Ladies (Cesareo-Di Bella). La cerimonia di premiazione dei primi tre team classificati di ogni categoria, pole position e “best lap” assoluto della manifestazione ha fatto calare il sipario dopo un pomeriggio di intense emozioni. La prossima 2H Endurance del 16 dicembre, sesta prova in calendario, chiuderà ufficialmente la stagione di gare e il Campionato Regionale ASI-SWS Endurance 2023.