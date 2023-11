Messina, grande attesa per la gara 4H Endurance al Kartodromo

StrettoWeb

Il grande spettacolo della 4H Endurance al Kartodromo di Messina. È in programma domani (sabato 11 novembre) la penultima prova stagionale della specialità a squadre per il Campionato Regionale ASI-SWS Endurance 2023. L’evento organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo si svolgerà sul circuito dell’impianto di via Ayrton Senna con appuntamento fissato alle ore 14.30.

Venti i team iscritti alla 4H Endurance, suddivisi tra le varie categorie (F1, F2 e F3), pronti a darsi battaglia in pista per conquistare la vittoria finale. Prevista la partecipazione del team Misanino del patron Gianni Marchesan che ha assicurato la sua presenza con ben tre squadre. Dopo il tradizionale briefing e le operazioni di sorteggio dei kart, si terranno le qualifiche della durata di 10’, utili a determinare la griglia di partenza. Emozioni e brividi, tra sorpassi e strategie, si susseguiranno dal via fino alla bandiera a scacchi, allo scadere delle quattro ore. Per ogni sosta è obbligatorio il cambio kart, mentre il cambio pilota è facoltativo. Durata massima stint 25’. Chiusura pit, da regolamento, negli iniziali 5’ e negli ultimi 5’. La direzione gara, grazie alle segnalazioni provenienti dai giudici, potrà inoltre fare ricorso al Var per esaminare gli episodi più controversi e decidere circa le eventuali penalità da infliggere.

Al termine della corsa, come di consueto, la premiazione sul podio con coppe e targhe dei primi tre team classificati di ogni categoria, del conduttore che ha centrato la pole position e il “best lap” assoluto della manifestazione. In classifica, dopo le prime quattro prove già disputate, in attesa del quinto atto, comanda saldamente Gattopardo con 2924 punti, davanti a Trinacria R.T. e MRT Pro, appaiate a 2647. Leopard in quarta posizione a 2628, poi nella F1 seguono The Drifters (2268), Next Generation Team (2251) e Infinity MRT (2175). Nella categoria F2 guida la graduatoria Maiden MRT con 2887 punti. Seconda Apulia KFP Sport (2650), terza Ruota Veloce (1907), quindi Family RT (1708) e Apulia KFP (935). Nella F3 Ladies MRT in vetta con 2808 punti. Alle sue spalle Evo MRT (2558), BRT (1824), Elettra RT2 (1754) e Team Peppe (1737).