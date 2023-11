Messina Futsal a Lamezia: sarà di scena sul campo dell’Ecosistem

StrettoWeb

Il Messina Futsal ha in programma domani (sabato 25 novembre, ndr) l’unico viaggio in Calabria della stagione. Giocherà, infatti, al “PalaSparti” contro l’Ecosistem Lamezia nella 7ª giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5. Il tecnico peloritano Salvatore Battiato riavrà a disposizione il capitano Giuseppe Coppolino, mentre dovrà fare a meno del portiere Federico Venuto e dell’universale Andrea Consolo, entrambi infortunati. I giallorossi si troveranno di fronte un avversario che conoscono bene, determinato a fare punti dopo un inizio di regular season in salita.

“Il nostro obiettivo è raggiungere una tranquilla salvezza – ha dichiarato Coppolino alla vigilia del match – Quello che verrà in più sarà accolto con entusiasmo. Fin ora abbiamo fatto bene, assicurandoci un buon e meritato bottino, nonostante le assenze che ci hanno penalizzato in alcuni incontri. Siamo sempre stati, comunque, dentro ogni gara, lottando con tutti gli avversari. I miei compagni hanno dimostrato carattere e grinta, rimanendo sul pezzo anche nei momenti complicati”. E sull’avversario. “Rispettiamo l’Ecosistem Lamezia, sappiamo che è una compagine forte, come ogni anno. Andremo lì a fare la nostra partita e che vinca il migliore”. Arbitreranno il match, che inizierà alle ore 17.00, i signori Antonio Schirone di Barletta e Vincenzo Buzzacchino di Torino (cronometrista Maurizio Cipolla di Cosenza).

GIOVANILE – L’Under 19 tornerà in campo domenica 26 (ore 11.00) per sfidare, sul parquet del “PalaLagana”, la capolista Villaurea nel quinto turno del torneo nazionale di categoria.

Programma 7ª giornata serie A2: New Taranto-Dream Team Palo del Colle; Futsal Canicattì-Audace Monopoli; Città di Palermo-Aquile Molfetta; Sammichele-Gear Piazza Armerina; Bitonto-Mascalucia C5; Ecosistem Lamezia-Messina Futsal.