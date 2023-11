Messina, eletto il nuovo segretario provinciale di Azione

StrettoWeb

Si è svolto presso l’Hotel Messina41 di viale Boccetta il secondo congresso provinciale di Azione per la città metropolitana di Messina, alla presenza di un nutrito numero di iscritti e di simpatizzanti. Vari gli interventi all’apertura dei lavori congressuali da parte dei tesserati e di Maria Saeli, componente della segreteria nazionale di Azione. In seguito, si è proceduto all’elezione per acclamazione del segretario provinciale, nella persona di Andrea Ferrara, insieme a quella del nuovo presidente provinciale, Salvo Grasso. Tutto l’iter elettivo è stato verbalizzato e reso ufficiale da Monica Bracco, in rappresentanza della commissione congressuale. Andrea Ferarara, appena insediatosi alla guida della segreteria provinciale, ha ringraziato gli iscritti ed ha esposto, in un breve discorso, gli obiettivi del suo mandato, il quale sarà incentrato sulla valorizzazione delle competenze presenti e sul radicamento nei territori della provincia.

Il segretario ha anche ufficializzato i membri che comporranno la segreteria, di cui faranno parte Letizia Sacco (con la responsabilità per gli enti locali), Roberto Nardo (che si occuperà dell’organizzazione), Massimiliano Miceli (responsabile per la comunicazione) e Carlo Bramanti (in rappresentanza degli infratrentenni). A costoro si sono aggiunti Andrea Corica, nelle vesti di vice segretario provinciale, unitamente al segretario provinciale uscente Letterio Grasso, che avrà la delega per il coordinamento della segreteria e per il centro studi, nonché il ruolo di portavoce. Tra i componenti del direttivo provinciale, anche Pippo Isgrò, ex assessore comunale di Messina, che aveva aderito al partito il mese scorso. In apertura dei lavori, sono pervenuti gli indirizzi di saluto delle altre forze politiche e delle fondazioni culturali rappresentate all’assise: in particolare, sono pervenuti interventi e messaggi da parte dei Socialdemocratici (rappresentati dal segretario regionale Antonio Matasso, al congresso anche per la Fondazione Saragat), di Più Europa (presenti Palmira Mancuso della direzione nazionale e il portavoce cittadino Giulio Perticari), di Democrazia Liberale (in sala il vice presidente nazionale Pippo Rao), così come della Fondazione Einaudi (con l’intervento di Giuseppe Sobbrio del Comitato scientifico) e di PER (i Popolari Europei Riformatori di Elena Bonetti ed Ettore Rosato).