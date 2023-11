Messina, domani nuova seduta di Consiglio comunale

StrettoWeb

Domani, venerdì 24 novembre, alle ore 17:00, il Consiglio comunale di Messina si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa.

I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) “Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 512 del 31.10.2023 avente per oggetto “Variazione urgente al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ex art. 175 c. 4 TUEL”; 2) “Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 514 del 3.11.2023 avente ad oggetto “Applicazione quota avanzo presunto vincolato al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 esercizio 2023”; 3) varie proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio.