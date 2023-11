Messina, da oggi la mostra “Libera Nos Domina”

StrettoWeb

Patrocinata dal Comune di Messina, si svolge da oggi, lunedì 20, sino a sabato 25, dalle ore 17.30 alle 20, presso la galleria d’arte “Zancle Art Project”, in via Legnano 32, la mostra “Libera Nos Domina”. La parte descrittiva è stata realizzata dal prof. Francesco Parisi, mentre il progetto fotografico da Giuseppe Contarini, insieme al suo enigmatico collaboratore, un’intelligenza artificiale che si è infusa nel processo creativo, rappresenta un’iniezione di inquietudine nel tranquillo territorio del pensiero, un richiamo alla critica.

Le situazioni in cui sono immersi i personaggi ritratti emergono da una narrazione che il fotografo, occhio meccanico del suo tempo, ha deliberatamente costruito solo per decostruirla successivamente. Il mondo che affiora dai frammenti visivi orchestrati dall’autore non è sereno né lineare: le immagini non fungono da didascalia per una realtà facilmente interpretabile, bensì sono strumenti per interrogare l’osservatore, suscitando nel suo sguardo una reazione che avvii una riflessione su temi centrali della contemporaneità e su ipotetici ma verosimili scenari futuri.