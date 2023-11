Messina, consiglio comunali sulle criticità e prospettive degli impianti sportivi

StrettoWeb

Mercoledì 29 novembre, alle ore 18.30, il Consiglio comunale di Messina si riunirà in adunanza aperta per discutere degli “Impianti sportivi della città di Messina: criticità e prospettive”. Nella seduta ordinaria di venerdì 24 l’Aula, con ventiquattro voti favorevoli, quattro astenuti e nessuno contrario, ha approvato la ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 512 del 31.10.2023 avente per oggetto “Variazione urgente al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ex art. 175 c. 4 TUEL”.

Successivamente il Civico consesso ha ratificato all’unanimità, con ventitrè voti favorevoli, la deliberazione di Giunta comunale n. 514 del 3.11.2023 avente ad oggetto “Applicazione quota avanzo presunto vincolato al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 esercizio 2023”. Il Consiglio ha accolto infine sei proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio.