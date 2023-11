Messina, cambio alla polizia municipale: il nuovo comandante è Maurizio Cannavò

StrettoWeb

Il nuovo comandante della polizia municipale di Messina è Maurizio Cannavò, attualmente alla guida dei vigili urbani di Ragusa. Che Stefano Blasco non sarebbe stato riconfermato al comando della polizia locale era un fatto assodato, il sindaco Basile lo aveva già annunciato qualche mese fa.

Nato a Giarre, dove è stato anche comandante, Cannavò si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Catania e ha avuto numerosi incarichi anche in ambito regionale. Adesso arriva a Messina in un compito che non sarà di certo semplice.