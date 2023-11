Messina: presunta banda di romeni che rapisce i bambini. Ordinanza del Questore: “più controlli davanti alle scuole”

StrettoWeb

Caos a Messina a causa della presunta presenza di una banda di romeni che tenta od ha tentato di rapire dei bambini. Immediata la risposta del Questore della città dello Stretto, Gabriella Ioppolo, la quale ha approntato un’ordinanza per tranquillizzare le famiglie, gli alunni ed i docenti.

Nell’ordinanza il Questore investe “oltre le articolazioni della polizia, anche carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, per innalzare gli standard di sicurezza nei pressi» degli istituti scolastici, in particolare di primarie, elementari e medie inferiori, «avendo cura di privilegiare le fasce orarie relative all’inizio ed al termine dell’attività didattica”. Una risposta immediata all’allarme, anche per tranquillizzare le famiglie, gli alunni e i professori.