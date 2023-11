Allarme a Messina su una presunta banda di romeni che rapisce i bambini: “avanti con le ronde”

StrettoWeb

Psicosi a Messina a causa della presunta presenza di una banda di romeni che tenta od ha tentato di rapire dei bambini, al netto degli accertamenti che stanno facendo le forze dell’ordine dopo, sembrerebbe, una denuncia ricevuta. Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha chiesto all’attuale Comandante vicario della Polizia Municipale Giovanni Giardina di disporre un servizio straordinario di pattugliamento a ridosso delle scuole cittadine. “Comprendo bene che l’organico del Corpo non consentirebbe di espletare un servizio di vigilanza capillare – rimarca Gioveni – ma un ausilio alle forze di polizia e ai carabinieri sarebbe certamente importante anche per tranquillizzare tanti genitori che in queste ore sono tanto in apprensione. Fino a qualche giorno fa la notizia diffusa a mezzo social sembrava una delle solite bufale o catene, che invece oggi, a seguito delle denunce ufficiali depositate da alcuni genitori, si è rivelata purtroppo una realtà. Mi auguro pertanto che nell’accogliere questa mia richiesta – conclude Gioveni – una presenza più massiccia dei nostri agenti in ausilio alle forze dell’ordine, possa non solo tranquillizzare le famiglie, ma anche scoraggiare le malefatte di questi individui che si spera possano essere al più presto intercettati”.

Sorbello: “organizziamo delle ronde”

“Teniamo gli occhi aperti senza allarmismo, ma sempre ben aperti ! Da genitore ho la stessa ansia che abbiamo tutti normalmente ed a maggior ragione per per ora. Difendiamo la nostra città dai presunti malintenzionati. Il Comune dia risposte ai cittadini. Si formino delle ronde comunali di quartiere con ragazzi del territorio, anche attraverso un contributo spese minimo di 500 euro mese per controllare le varie zone. Si ripristini subito la pubblica illuminazione dove assente”, è quanto afferma l’ex consigliere comunale, Salvatore Sorbello.