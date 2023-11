Messina: atto di indirizzo per la realizzazione di un Cimitero per animali, chiarimento dell’assessore Minutoli

StrettoWeb

In riferimento a notizie relative ad un atto di indirizzo per la realizzazione di un Cimitero per animali d’affezione a Messina, l’assessore con delega alla Dimora per gli Animali Massimiliano Minutoli precisa quanto segue: “alcuni Consiglieri comunali avrebbero presentato un atto d’indirizzo per l’Amministrazione volto ad ottenere l’avvio dell’iter amministrativo per la realizzazione di un Cimitero per animali d’affezione. Mi preme evidenziare però che l’Amministrazione comunale, a seguito dell’emanazione delle linee guida collegate alla legge n. 15/2022 attraverso il D.P. n. 559 del 07/07/2022, ha predisposto tra gli obiettivi da raggiungere entro l’anno 2023 quanto oggi proposto dagli stessi Consiglieri”.

“Premesso che la realizzazione di un Cimitero per animali d’affezione è uno dei punti del programma politico di questa Amministrazione, andando a verificare sul “Sistema dei controlli e monitoraggio del ciclo della performance” si potrà riscontrare che l’”Obiettivo 223 SA 04 Individuazione terreno per la realizzazione di un cimitero degli animali” è stato inserito e previsto tra le attività già in corso. Questo Assessorato rimane sempre disponibile a qualsiasi confronto attraverso la Commissione consiliare competente”, conclude Minutoli.