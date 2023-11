Messina, al Kartodromo si ritorna in pista per il Campionato Sprint Sws

StrettoWeb

Si riparte. La grande attesa è terminata. Sabato 4 novembre al Kartodromo di Messina ritornano ad accendersi i motori per il Campionato Sprint SWS 2023, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Spettacolo e adrenalina, un mix perfetto garantito fino alla bandiera a scacchi. La penultima doppia prova stagionale nella specialità andrà in scena secondo il consueto format presso l’impianto di via Ayrton Senna, all’uscita autostradale San Filippo. Ben 36 al momento gli iscritti. Ritrovo dei partecipanti fissato alle ore 15, poi prenderanno ufficialmente il via le operazioni, con il briefing e il sorteggio dei kart. Gara1 e Gara2 Sprint si correranno in batterie separate (F1/F2 e F3) da 36 giri ciascuna (più una sosta obbligatoria per cambio kart), precedute dalle qualifiche di 8’ per determinare la griglia di partenza.

La pit resterà aperta per 10’, a cominciare dal quinto giro. Le eventuali penalità verranno comminate dalla direzione gara, in base alle segnalazioni dei giudici, avvalendosi anche dell’utilizzo del Var per esaminare al meglio, tramite le riprese video, tutte le fasi di svolgimento in pista. Al termine dell’evento saliranno sul podio per le premiazioni i primi tre classificati di ogni categoria (F1, F2 e F3), oltre al conduttore che avrà ottenuto il “best lap” assoluto della manifestazione e la pole position. Per effetto del sistema di punteggio SWS l’attribuzione verrà calcolata in quest’occasione al 115%.

I piloti riprendono a sfidarsi dopo le due gare del 22 luglio scorso con questa situazione di classifica. Pietro Grima è in vetta al Campionato Sprint SWS con 9597 punti, davanti a Valentino Fusco, secondo a quota 8309 e Davide Romano, terzo con 7890. Seguono, nella categoria F1, Antonio Minutoli (7868), Lorenzo Tappa (7651), Fabrizio Anello (7589), Sara La Fauci (7546), Mario Barbaro (6840), Davide Campione (6818) e Lio Sturiale (5996). Nella F2 Riccardo Irrera conduce con 9155 punti, precedendo Federico Scimone (8715) e Davide Ruggeri (8592), poi Alberto Lazzarini (6573) e Christian Barrile (3681). Nella F3 in testa Alessandro Maggio con 9311 punti su Riccardo Bartolotta (9053), Alice Di Bella (8550), Alessia Cesareo (8310) e Simone Bongiorno (7040).

Grazie al Karting Club Messina le emozioni non finiscono mai. È infatti già scattata la macchina organizzativa in vista della prestigiosa 24H di Messina del 25/26 maggio 2024, seconda tappa del WEK National Series, in collaborazione con RD Events. (Messina, 2 novembre 2023).