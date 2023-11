Messina, a palazzo Zanca l’inaugurazione dello “Sportello di Ascolto”

StrettoWeb

Nel corso di una breve cerimonia è stato inaugurato oggi, lunedì 27, a palazzo Zanca lo Sportello di Ascolto per le dipendenti e i dipendenti del Comune di Messina. A tagliare il nastro è stato il sindaco Federico Basile, presenti l’assessora alle Pari Opportunità Liana Cannata, il Direttore generale Salvo Puccio, unitamente alla presidente del CUG del Comune di Messina nonché dirigente del Dipartimento Affari Generali Laura Strano e i componenti del Comitato Unico di Garanzia.

“L’avere assegnato all’interno del Palazzo una sede che funge da Sportello di Ascolto per le dipendenti e i dipendenti rappresenta – ha detto il sindaco Basile – una ulteriore volontà dell’Amministrazione tesa a dare maggiore supporto e rafforzamento al le attività del CUG orientate a garantire la tutela delle pari opportunità e del benessere lavorativo”.

“Volontà, impegno e perseveranza sono stati i principi fondamentali per il raggiungimento di questo obiettivo”, ha aggiunto il Direttore generale Puccio.

Nel corso dell’inaugurazione il sindaco Basile ha poi scoperto una targa affissa alla porta d’ingresso dedicata a Maria Antonella Cocchiara, compianta professionista messinese, convinta sostenitrice delle pari opportunità cui sarà intitolato lo Sportello di Ascolto.

“La scelta di intitolare alla Cocchiara è legata al contributo che la professoressa ha dato con l’istituzione nell’anno 2006 del primo Comitato Pari Opportunità di questo ente – ha evidenziato l’assessora Cannata – oltre che per avere rappresentato un autentico punto di riferimento nella diffusione della cultura della parità di genere e delle pari opportunità. Oggi l’Amministrazione ha inteso riprendere questa sede logistica affinchè il Nucleo di ascolto all’interno di palazzo Zanca possa svolgere azioni di tutela nei confronti dei dipendenti che segnalino comportamenti violenti o molesti, e fungere da sensore del clima interno all’organizzazione per raccogliere informazioni utili a introdurre ulteriori azioni a favore del benessere organizzativo”.

Lo sportello di Ascolto ha una duplice finalità:

fornire informazioni sulle politiche di genere, conciliazione vita lavorativa e vita domestica, orientare e supportare i dipendenti nel contesto lavorativo; colloqui individuali con la psicologa per i dipendenti che manifestano un disagio e/o uno specifico malessere nel proprio contesto lavorativo.

Lo Sportello si trova al piano terra in corrispondenza dell’ingresso di piazza Antonello, corridoio di sinistra, prima stanza sulla sinistra. Della struttura fanno parte: alcuni componenti del Comitato Unico di Garanzia (CUG), la psicologa dell’Amministrazione, e la Consigliera di Fiducia.

Lo Sportello è aperto ogni martedì dalle ore 11 alle ore 13, e non è necessario prenotare l’appuntamento; mentre sia la psicologa riceve una volta al mese (mercoledì mattina), previo appuntamento; che la Consigliera di Fiducia, che fornisce consulenza e assistenza, anche ai fini di una eventuale tutela legale, a chi denuncia di essere vittima di atti o comportamenti lesivi della dignità della persona (molestie sessuali o morali) riceve previo appuntamento. Relativamente ai contatti, è possibile contattare lo sportello telefonicamente il martedì, dalle ore 11 alle 13, al recapito 0907722200; oppure inviando una mail all’indirizzo: ascolto@comune.messina.it o la Consigliera di Fiducia all’indirizzo mail consfiducia@comune.messina.it. Lo sportello garantisce il rispetto della privacy. Tutte le informazioni raccolte non saranno in alcun modo rese pubbliche senza il consenso degli interessati. La modulistica compilata sarà utilizzata solo ai fini statistici per la conoscenza delle varie problematiche con lo scopo di contribuire al miglioramento del benessere organizzativo