Mes: Boccia (Pd), ‘ratifica doverosa, governo chiuda con propaganda e avrà numeri in aula’

Roma, 10 nov (Adnkronos) – “La ratifica del Mes penso sia un dovere per il Paese, il che non significa utilizzare il Mes. Penso che alla fine, appena il governo si renderà conto che la stagione della propaganda a buon mercato è finita, i numeri per ratificare il Mes li ha. Sono convinto che lo ratificheranno tutti i gruppi che hanno a cuore il futuro dell’Europa comunitaria, e penso che il M5s sia tra questi”. Lo ha detto il presidente dei senatori de Pd Francesco Boccia a SkyTg24 economia.