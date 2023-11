Mantova: truffava anziani fingendo incidenti, arrestato 40enne

StrettoWeb

Milano, 22 nov. (Adnkronos) – Truffava persone anziane con la tecnica della telefonata che annuncia un incidente occorso a un figlio o a un nipote e alla richiesta di denaro per far fronte ai danni. Si tratta di un uomo di 40 anni proveniente dalla provincia di Napoli, che lo scorso lunedì 20 novembre è stato arrestato nel mantovano.

Il copione era sempre lo stesso. Anche in quest’ultimo caso, una anziana signora ha ricevuto una telefonata sull?utenza della propria abitazione da un sedicente carabiniere che la informava che suo figlio aveva avuto un incidente stradale per il quale sarebbe stato trattenuto in carcere se non avesse pagato tremila euro per un avvocato. La stessa vittima poco dopo ha ricevuto una visita da parte del finto avvocato al quale ha consegnato il denaro, oltre a tutti gli ori e gioielli che aveva in casa. Dopo essersi ripresa dallo spavento, e aver realizzato che si trattava di una truffa, la vittima ha chiamato i carabinieri di Castiglione delle Stiviere, che hanno diramato la descrizione del soggetto. Le pattuglie presenti sul territorio si sono quindi messe alla ricerca dell?individuo, che poco dopo è stato rintracciato in una località poco distante, dove stava per colpire un’altra vittima con la stessa tecnica.

I militari del nucleo operativo di Castiglione delle Stiviere hanno tratto il quarantenne in arresto con l’accusa di reati contro il patrimonio ed in particolare truffe a danno degli anziani. Secondo le indagini, l’uomo, già noto alle forze dell?ordine per aver compiuto in passato medesimi reati, sarebbe responsabile anche di altre truffe e tentate truffe compiute nel Mantovano e Bresciano con la tecnica del finto carabiniere.