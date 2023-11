Manovra: Zanella (Avs), ‘nostro emendamento su piano demenze, servono 5mln’

StrettoWeb

Roma, 18 nov (Adnkronos) – “Noi di AVS chiederemo una modifica del testo del Governo e un finanziamento di 5 milioni l?anno per tre anni: il piano nazionale demenze è una assoluta priorità ma il testo della legge di bilancio 2024 non lo menziona. Ci chiediamo quale cinico calcolo abbia generato a questa scelta che porterà sofferenze per migliaia di malati e le loro famiglie?. Lo sostiene la presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella, la quale annuncia un emendamento e chiede al ministro della Salute Orazio Schillaci ?se davvero siano intenzionati a proseguire lungo questa strada?.