Manovra salvavita: Confcommercio attiva corsi su funzioni vitali e defibrillazione

L’Ente Bilaterale Commercio e Servizi di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia ha promosso a Lamezia Terme e Catanzaro due corsi base su funzioni vitali e defibrillazione precoce destinati a datori di lavoro e lavoratori. I corsi BLSD, che presto toccheranno anche altre città, mirano a insegnare l’uso del defibrillatore semi-automatico esterno in ambito extra-ospedaliero e le principali manovre di rianimazione cardiopolmonare di base nell’adulto e nel bambino. In particolare, sono state proposte ai partecipanti nozioni sul riconoscimento di un arresto cardiocircolatorio, rianimazione, applicazione, in sicurezza, della sequenza di scariche di defibrillazione e RCP e rilevazione di anomalie di funzionamento dell’apparecchio.

“Corsi di questo tipo – afferma il presidente dell’Ente Fortunato Lo Papa – sono particolarmente indicati per chi opera nel commercio e nei servizi, luoghi ad alta frequentazione, in cui è più che opportuno sapere utilizzare un defibrillatore o le alternative manovre. Le apparecchiature, grazie alle norme di legge e non solo, si stanno diffondendo sempre di più, ma per adoperarle al meglio è necessaria un’adeguata formazione. Come Ente abbiamo voluto dare il nostro contributo e speriamo di coinvolgere sempre più persone possibili per rendere sempre più sicuri i luoghi di lavoro”.