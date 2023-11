Manovra: Rosina, ‘elenchi speciali in albo assistenti sociali per aiutare meglio fragili’

StrettoWeb

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Gli assistenti sociali si rivolgono a maggioranza e opposizione. Con una lettera aperta al governo e al Parlamento, chiedono di poter aiutare meglio chi si rivolge a loro ? persone momentaneamente o permanentemente in difficoltà, in ogni angolo del Paese ? con l?istituzione di elenchi speciali all?interno dell?albo degli iscritti all?Ordine. Un intervento a costo zero, richiesto da anni, e mai realizzato.

?Sappiamo che molto si è fatto e molto si cerca di realizzare per garantire il contrasto alla violenza, alla povertà e per l?inclusione di chi è più fragile e vulnerabile, anziani e persone con disabilità ? scrive la presidente del Consiglio Nazionale, Barbara Rosina – . In tutto questo, a fronte dei numerosi fatti di cronaca attuali e passati, fuori da ogni logica di opportunità politica, Le chiedo di considerare la nostra richiesta di un intervento urgente di parziale riordino della professione che consenta a questa istituzione ordinistica di garantire la miglior qualità di prestazioni a favore delle persone. Accolga la proposta, presentata in questi mesi da maggioranza e opposizione per dare la possibilità di istituire elenchi speciali all?interno dell?Albo, formati da professionisti con competenze certificate nei diversi ambiti?.

Sottolineando che si tratta di un intervento che non ha costi per lo Stato, Rosina non manca di rimarcare come in questi anni molti abbiano parlato ?anche a sproposito o in modo forse strumentale, della nostra professione, ma poi nessuno è intervenuto realmente per innalzare le competenze del servizio sociale professionale italiano, ad oggi lontano dagli standard europei?. Per questo la richiesta di inserire il provvedimento nella prossima Legge di Bilancio. ?Per ogni assistente sociale ? aggiunge – sarebbe uno sforzo ulteriore, un nuovo impegno ed un investimento – anche personale – ma vogliamo farlo. Ascolti noi, ascolti le persone che ai servizi si rivolgono. Non possiamo permetterci di perdere altro tempo?.