StrettoWeb

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – ?In un momento difficile come questo abbiamo necessità e urgenza di dare un segnale importante ai mercati internazionali. Le risorse sono state concentrate per sostenere famiglie, imprese e lavoratori. Alle opposizioni chiediamo di confrontarsi nel merito?. Lo dice il leader di Noi moderati Maurizio Lupi.