StrettoWeb

Roma, 2 nov (Adnkronos) – “Fisco amico! Un nuovo condono in legge di bilancio: per chi vuol ?regolarizzare? il magazzino. Se ha troppi beni perchè acquistati in nero o troppo pochi perché venduti in nero o magari esportati in paesi dove non si potrebbe. Il tutto con un bello sconto di imposta senza sanzioni”. Lo scrive su Twitter Maria Cecilia Guerra, deputata e responsabile Lavoro del Partito democratico.