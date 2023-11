Manovra: Conte a terzo settore, ‘si fa cassa sul sociale’

StrettoWeb

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – ?Condivido le preoccupazioni espresse dalle associazioni del Terzo Settore a proposito della manovra del governo Meloni. Quando si tratta di fare cassa, i fondi per la disabilità e per il sociale sono sempre tra i primi che vengono tagliati, compromettendo la qualità di vita delle fasce più fragili della popolazione. È un errore gravissimo, perché anche a saldi invariati, anche nella cornice della Nadef, ci sarebbe un grande margine per realizzare un indirizzo di politica economico-sociale diverso”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte durante l?incontro con Forum Terzo Settore, Fish nella sede M5S di via Campo Marzio.

“Ci preoccupa fortemente – prosegue l’ex premier – che si sia fatto cassa un po? qui e un po? lì, ma che non ci sia nessuno sforzo per cercare di contrastare una congiuntura economica sfavorevole. Anzi, la si asseconda e continuare in questo solco anche l?anno prossimo significherebbe riportare il Paese a una crescita da zero virgola. Noi abbiamo un?idea diversa di Paese, vorremmo garantire protezione sociale per far crescere il Paese in tutte le sue componenti. Ci batteremo per questo, peccato che il governo ci neghi la possibilità di una dialettica democratica in sede parlamentare?.