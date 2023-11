Manovra: Barelli (FI), ‘in situazione economica internazionale critica Italia ne esce meglio’

StrettoWeb

Roma, 22 nov (Adnkronos) – “La manovra va inserita in un contesto internazionale dove per la prima volta assistiamo a un dibattito politico che investe paesi come la Germania che, dopo venti anni, ha una crisi economica evidente. La situazione mondiale è critica e in questo contesto la manovra dell?Italia è orientata a tenere sotto controllo il debito pubblico e avviare un percorso di crescita nonostante il nostro paese sia gravato da circa 14 miliardi di interessi dovuti all’incremento del costo del denaro in prestito dalla Bce?. Lo dice il presidente dei deputati di Forza Italia Paolo Barelli.

“L?Italia comunque, nella situazione congiunturale internazionale, ne esce in maniera lusinghiera come hanno dimostrato anche le società di rating che hanno riconosciuto la nostra credibilità?, aggiunge.