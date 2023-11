Maltempo: Renzi, ‘domani intervengo in Senato, Toscana ha bisogno di ristori subito’

StrettoWeb

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Dopo quattro giorni dall?alluvione ci sono frazioni ancora prive dell?aiuto dello Stato. Uno Stato che ieri ha mandato centinaia di agenti allo stadio per sottostare al diktat del dio Pallone. Meno male che ci sono i volontari, gli angeli del fango, i ragazzi”. Così Matteo Renzi su twitter.

“Domani alle 16 interverrò in Senato per tenere alta l?attenzione del Governo e del Parlamento. La Toscana ha bisogno di ristori subito, l?Italia ha bisogno di una unità di missione come quella che i grillini hanno chiuso cinque anni fa”.