Maltempo: pioggia scoperchia tombino, passante vi precipita all’interno a Bagheria

La pioggia intensa di ieri sera, durata circa mezz’ora, ha scoperchiato tombini in diversi comuni della provincia di Palermo e a Bagheria un uomo di 78 anni vi è finito dentro mentre percorreva via Lanza di Trabia. Alcune persone lo hanno soccorso calando una scala e consentendo all’anziano di risalire in superficie. In suo aiuto sono anche intervenuti i carabinieri, la polizia locale e i sanitari del 118.

La zona è stata transennata e messa in sicurezza. L’uomo ha rifiutato il ricovero in ospedale. Allagamenti si sono registrati ieri anche a Palermo, Termini Imerese, Campofelice di Roccella, Ficarazzi e Villabate. La statale 113 è stata sommersa dall’acqua. Disagi per gli automobilisti. Nel capoluogo siciliano, strade trasformate in torrenti nel borgo marinaro di Mondello, via Messina Marine, piazza Indipendenza, via Ugo La Malfa.