“Malattie invisibili, parliamone”: a Corigliano-Rossano l’incontro sulla Endometriosi

“Ho accettato con piacere l’invito delle responsabili dell’Associazione Progetto Endometriosi, Maria Carmela Arcidiacono e Maria Giovanna Oreste, a partecipare ad un incontro molto importante sul tema dell’ endometriosi e della sua prevenzione che ha visto la presenza di centinaia di giovani studentesse della nostra città”. Lo dichiara l’On. Pasqualina Straface. “In qualtà di Presidente della Terza Commissione regionale Sanità ho seguito l’intero percorso legislativo che ci ha portati ad approvare, prima in Commissione e poi in Consiglio regionale, importanti emendamenti”.

“In questo modo si avrà a possibilità di creare un elenco regionale di specialisti volontari ma anche di creare una rete regionale clinico-assistenziale attiva a livello ospedaliero territoriale che parta dai consultori per un approccio preventivo diagnostico, nonché un percorso diagnostico terapeutico-assistenziale, che preveda una linea di indirizzo standard attraverso la quale impostare una terapia o poter eseguire gli interventi. Da donna delle istituzioni ho ribadito il mio sostegno all’associazione Progetto Endometriosi per lo splendido lavoro messo in campo a favore del bene comune e della prevenzione sanitaria con l’invito ad andare avanti sempre con determinazione e abnegazione, perché è grazie ad associazioni come questa che la Calabria può crescere e migliorare sempre di più”.