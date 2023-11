Malasanità in Calabria: “oltre 2 miliardi disponibili ma non vengono spesi”

StrettoWeb

“In Calabria 2,3 Miliardi disponibili per gli interventi strutturali al fine di modernizzare i nostri ospedali che non vengono spesi. Lo avevamo annunciato nei mesi scorsi che la Calabria vive una situazione paradossale. Abbiamo fondi destinati alla sanità pubblica che non vengono utilizzati“. Lo afferma Graziano Di Natale, già segretario questore del Consiglio Regionale della Calabria, in prima linea contro la malasanità che caratterizza il territorio del cosentino.

“Per citare alcuni esempi sono stati destinati 60 milioni per l’ Ospedale di Castrovillari, 20 milioni per quello di Paola e 48 milioni per quello di Cetraro.

Tutte somme per rendere moderne le nostre strutture ospedaliere. Serve reagire a questo stato di cose attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, ecco perché è quanto mai necessario costruire le condizioni affinché il Comitato Difesa del Diritto alla Salute diventi un movimento regionale”.