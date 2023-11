Mafia: Schlein, ‘lotta va resa europea, infiltrazioni in tutti i paesi’

StrettoWeb

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Il film ‘I cento passi’ ha segnato la mia generazione”. Così Elly Schlein a Porta a Porta nella puntata dedicata alle vittime di mafia dove è stato mandato in onda uno stralcio del film su Peppino Impastato.

“Io avevo solo sette anni quando ci sono state le stragi di Falcone e Borsellino. Me la ricordo per le immagini alle tv. Più avanti mi ha colpito la strage di Duisburg. Negli anni al Parlamento europeo ho capito quanto siamo indietro sul rendere europea la lotta alle mafie”.

“C’è una certa resistenza a capire quanto dovrebbe essere reso patrimonio europeo quello della lotta alla mafia fatto in Italia. Infiltrazioni della magie esistono in tutti gli altri paesi europei e occorre mettere a valore comune gli avanzamento nel contrasto alle mafie che noi in Italia abbiamo pagato col sangue di magistrati, giornalisti”.