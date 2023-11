Ligabue è influenzato: saltano i concerti di Bari, ripartirà da Reggio Calabria la prossima settimana

StrettoWeb

Luciano Ligabue, per il persistere del virus influenzale che lo ha colpito, posticipa al 6 e 7 dicembre i suoi concerti previsti venerdì 24 e sabato 25 novembre al Pala Florio di Bari. Il tour riprenderà il 27 novembre da Reggio Calabria. “Il foniatra ha riscontrato le corde vocali ancora infiammate – dichiara Luciano Ligabue – Consiglia un periodo di riposo maggiore per poter proseguire tranquilli quando si ripartirà. Ripartiremo lunedì da Reggio Calabria quando saremo tutti a pieno regime“.

Di seguito l’elenco aggiornato delle tappe del tour, prodotto e organizzato da Friends&Partners e Riservarossa:

27- 28 novembre 2023 : REGGIO CALABRIA – PALASPORT



: – 30 novembre e 1 dicembre 2023: MESSINA – PALARESCIFINA

3 – 4 dicembre 2023: EBOLI – PALA SELE

6 – 7 dicembre 2023: BARI – PALA FLORIO

9 dicembre 2023: ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

28 dicembre 2023: ZURIGO (Svizzera) – HALLENSTADION

I biglietti acquistati per i concerti di Bari resteranno validi per le nuove date, qualora lo si desiderasse, è possibile chiedere il rimborso per tali date entro il 30 novembre.