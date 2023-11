Le squadre femminili della Junior Sport Lab attese da un doppio impegno esterno

StrettoWeb

Le squadre femminili della Junior Sport Lab sono attese da un doppio impegno esterno. Nella 4ª giornata del campionato regionale di Eccellenza femminile, toccherà domani pomeriggio (sabato 18 novembre ore 14.30, ndr) alla JSL Girls aprire il fine settimana agonistico sul campo della Cr Scicli, dove le ragazze allenate da Alessio Giuffrè cercheranno di dare continuità alle precedenti positive prestazioni. Sempre in trasferta, la JSL Women guidata in panchina da Marco Palmeri affronterà domenica 19, a partire dalle ore 16.30, la Sport Palermo.

“L’ultima partita contro il Palermo ha confermato i nostri punti di forza e nel contempo evidenziato gli aspetti sui quali dobbiamo maggiormente lavorare – ha dichiarato l’attaccante neroverde Denise Merlino – Siamo soddisfatte di avere mantenuto, fin qui, l’imbattibilità, ma abbiamo ancora margini di miglioramento e, in tal senso, vogliamo fare un ulteriore passo in avanti già nella prossima gara”. Nel tuo reparto, c’è quest’anno una maggiore concorrenza. “La rosa è completa e ciò mi fornisce ulteriori stimoli. Personalmente ho cominciato bene la stagione, ma soltanto il gruppo ci può portare a raggiungere gli obiettivi prefissati, in estate, dalla società”. I match Cr Scicli-JSL Girls e Sport Palermo-JSL Women verranno arbitrati dai signori Alfredo Alescio di Ragusa e David Ciriminna di Palermo.

Programma 4ª giornata. Girone A: Marsala-Vigor Montelepre; Palermo-Giovanile Rocca; Sport Palermo-JSL Women. Girone B: Cr Scicli-JSL Girls; Siracusa-Alpha Sport San Gregorio; Vittoria Fc-SSD Unime.