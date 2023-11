Lazzaro: crollato un lampione sul lungomare Cicerone

StrettoWeb

“Nella mattina di oggi 26 novembre 2023, a seguito di alcune segnalazioni pervenute all’ANCADIC, riscontravo quale Referente unico del sodalizio, che sul Lungomare Cicerone di Lazzaro, in prossimità dell’albergo Gardenia, l’asta metallica su cui era posizionato un lampione è crollata”. Lo afferma in una nota Vincenzo CREA, Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo Torrente Oliveto

“Anche in questo caso, fortunatamente, al momento dell’evento nessuno si trovava nei pressi del frequentato luogo. Non è il primo caso che si registra e l’ANCADIC più volte ha chiesto di verificare la stabilità dei lampioni, in quanto molti capitelli si presentano all’occhio del comune cittadino osservatore lesionati e gli innesti marciti. Siamo a conoscenza della programmazione dei lavori sul Lungomare Cicerone, che tardano però ad arrivare, ma è necessaria la solerzia dell’intervento dell’amministrazione comunale per garantire l’incolumità dei cittadini”.