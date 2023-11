Lavoro: Furlan (Pd), ‘Lega vuole penalizzare lavoratori del sud’

StrettoWeb

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Il ddl proposto dalla Lega sugli stipendi dei lavoratori del Nord e del Sud è vergognoso. Non basta l’autonomia differenziata, con cui si rischia di aumentare la frattura nel Paese, adesso vanno oltre e chiedono di differenziare anche i salari, minando all’unita del Paese e rendendo ancora più fragili i lavoratori del Sud”. Lo afferma in una nota la senatrice del Partito Democratico Annamaria Furlan, componente della commissione Lavoro.

“Dopo aver peggiorato il sistema pensionistico ora passano al lavoro. La proposta prevede di differenziare gli stipendi in base al costo della vita – conclude Furlan – attaccando i principi fondamentali della coesione nazionale”.