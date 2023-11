Crotone, altro pari: a Latina finisce 0-0. Come cambia la classifica di Serie C

StrettoWeb

Nuovo pari, il secondo consecutivo, per il Crotone, che nell’ostico campo del Latina pareggia per 0-0. Risultato ad occhiali, dunque, che mantiene l’imbattibilità per la squadra di Zauli. Quest’ultimo, seppur provenga da due pareggi, dall’esonero poi ritirato ha ottenuto finora quattro risultati utili di fila. Questi i risultati e la nuova classifica.

Risultati Serie C girone C, 12ª giornata

Monterosi Tuscia-Picerno 1-3

Avellino-Virtus Francavilla 1-1

Latina-Crotone 0-0

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 24 Avellino 23 Benevento 22 Taranto 20 Picerno 20 Latina 19 Crotone 18 Casertana 17 Foggia 16 Audace Cerignola 15 Catania 15 Potenza 14 Turris 13 Giugliano 12 Virtus Francavilla 12 Messina 11 Monopoli 11 Brindisi 10 Sorrento 8 Monterosi Tuscia 6