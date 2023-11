Lamezia Terme, ancora problemi nonostante la vittoria: si è dimesso il DS Maglia

StrettoWeb

Che la situazione in casa Lamezia Terme FC fosse poco chiara, ma anzi dal futuro nebuloso, lo si era capito da qualche settimana. L’esonero dell’allenatore (Vanzetto per Marra), i risultati negativi, le voci di questi giorni su possibili cessioni importanti. La vittoria di oggi in rimonta, il poker al Città di Sant’Agata, non ha risolto ovviamente le problematiche.

Sì, perché in serata è arrivato un breve comunicato del DS Maglia, che ha annunciato le dimissioni. “Mi dispiace ma per problemi personali rassegno le dimissioni irrevocabili da direttore sportivo dell’FC Lamezia Terme. Ringrazio la proprietà, la società, i componenti dello staff e tutti i collaboratori che hanno condiviso con me questi quattro mesi e più di lavoro. Auguro a tutti loro i migliori risultati sportivi immediati e futuri. Dispiace che, ad oggi, questa squadra non ha potuto dimostrare appieno tutto il proprio valore”.