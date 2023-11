Lamezia, giocattoli senza marcatura CE e insegne pubblicitarie senza autorizzazione: sequestri e verbali

StrettoWeb

Nell’ambito delle iniziative scaturite dal Protocollo d’Intesa siglato tra il Comune di Lamezia Terme e la Direzione Territoriale per la Calabria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è stata effettuata, nei giorni scorsi, un’operazione congiunta finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori nonché al contrasto alla contraffazione delle merci, che ha coinvolto sei punti vendita ubicati nel territorio lametino.

L’attività di controllo, che ha visto impegnati oltre 20 uomini tra personale ADM e della Polizia Locale, ha portato al sequestro amministrativo di materiale di vario genere, tra cui oggetti destinati ai bambini come giocattoli, palline in gomma e colla i quali, a seconda dei casi, sono risultati essere sprovvisti della necessaria marcatura CE o delle avvertenze in corretta lingua italiana. È stata pertanto accertata la violazione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti, secondo quanto disposto dalla Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli e dal Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e comminate le previste sanzioni.

Oltre alle violazioni prettamente legate alla conformità della merce, i controlli hanno consentito inoltre l’elevazione, da parte della Polizia Locale, di numerosi verbali nei confronti dei titolari degli esercizi commerciali per violazione dei regolamenti comunali e urbanistici in tema di installazione di insegne pubblicitarie, in quanto prive delle necessarie autorizzazioni.

ADM e le Forze di Polizia sono costantemente impegnate nella salvaguardia della salute pubblica e nella lotta contro il fenomeno della contraffazione, che ostacola la libera iniziativa imprenditoriale fruttando alla criminalità organizzata oltre 100 miliardi di euro all’anno. Proprio di recente l’Agenzia è stata impegnata nell’ottava edizione della Settimana dell’Anticontraffazione, iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che quest’anno ha avuto come tema “La lotta al falso passa anche da te”.