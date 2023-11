La Basket School Messina sfida la capolista Orlandina. Pippo Sidoti: “sarà un bel derby”

StrettoWeb

Reduce da tre successi consecutivi, la Basket School Messina si prepara ad affrontare il turno infrasettimanale, valevole per la sesta giornata del campionato di serie B Interregionale. Ospite dalla squadra peloritana l’Orlandina, capolista del girone H, che domenica ha superato in rimonta un coriaceo Rende, dopo essere andata sotto di ben 16 lunghezze.

Affidata alle cure di coach Domenico Bolignano, l’Orlandina viaggia a punteggio pieno, cinque vittorie che hanno già messo in chiaro il ruolo dei paladini in questa stagione, un messaggio eloquente alle dirette concorrenti per la promozione. Squadra dal tasso tecnico elevato, che schiera fior di giocatori come Jasaitis, lituano classe ’82 con alle spalle un palmares prestigioso, che torna a Capo d’Orlando dove aveva giocato in serie A. La guardia Mascherpa, 58 presenze in A2, l’anno scorso a Crema in serie B; il play Palermo prelevato dal San Vendemiano in B, ma con oltre 200 presenze in A2; il lungo Leonardo Marini, proveniente da Omegna in B con 50 presenze in A2; l’ala Gatti, l’anno scorso in B a Jesi e l’ala forte Favali, reduce dall’esperienza a Pizzighettone e il centro Agbortabi che arriva da Empoli (serie B). Completano il roster l’under di lusso Moltrasio, palermitano ex Green, l’ala forte Douglas Marini e il giovane paladino Carlo Stella.

L’Orlandina ha superato in trasferta avversari importanti come Viola e Ragusa e giunge in riva allo Stretto per proseguire il percorso che la dovrà riportare in B Nazionale. Troverà di fronte la formazione allenata da Pippo Sidoti, al quale certe partite riportano alla mente derby infuocati nel periodo in cui allenava a Patti. Di fronte e cotanto avversario, gli scolari cercheranno di gettare ancora una volta il cuore oltre l’ostacolo come accaduto contro Piazza Armerina.

Coach Sidoti ha preparato la gara con la massima cura. Sarà difficile neutralizzare i loro tiratori e poi cercare di scardinare una difesa che in questo inizio di stagione viaggia ad una media di 62 punti subiti. Siamo certi che Di Dio e compagni daranno il massimo per mettere in difficoltà gli avversari e regalare soddisfazioni ai propri tifosi. Ovviamente chi non ha nulla da perdere è la Basket School che giocherà con la tranquillità di chi ha già vinto. La soddisfazione di incontrare squadre blasonate come l’Orlandina è infatti un premio ed anche una grande opportunità per il club di Massimo Zanghì, e per il movimento messinese. Già al termine del match col Cus Catania, il dirigente Fabio Vita ha lanciato l’invito agli appassionati della palla a spicchi cittadina a partecipare e sostenere i ragazzi in maglia giallorossa. Un appuntamento importante, da non perdere assolutamente per gli sportivi.

Coach Pippo Sidoti presenta il match con i paladini: “Dire che è una gara come tutte le altre non è assolutamente vero. E’ una partita che mi riporta al passato, alle sfide con Patti fine anni novanta fino al 2005. L’Orlandina arriva a Messina da capolista imbattuta, ha fatto cinque su cinque. Sarà un bel derby, loro sono una squadra costruita per vincere il campionato, noi stiamo giocando una buona pallacanestro. Sicuramente abbiamo grande rispetto per la capolista, però niente timori reverenziali, perché giocheremo a viso aperto e lo faremo soprattutto per vincere e regalare un risultato di prestigio alla dirigenza e a tutti i tifosi che ci stanno seguendo con entusiasmo. Colgo l’occasione per invitare tutti gli sportivi e gli appassionati al PalaTracuzzi, abbiamo bisogno anche del loro affetto”.

La palla a due del match tra Basket School Messina e Orlandina Basket è prevista per le ore 20:00 di mercoledì 1 novembre. Dirigeranno il match i signori Giuseppe Scarfò di Palmi e Giorgio Raffaele Loccisano di Cosenza. Come di consueto la gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Basket School Messina a partire dalle ore 19:50.