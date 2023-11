Kick boxing, la Dekaju Kombat di Reggio Calabria inizia bene: i nomi dei vincitori al campionato regionale

StrettoWeb

Inizio di campionato col botto per la Dekaju Kombat. Si è svolta domenica 26 novembre a Pizzo Calabro la prima fase del campionato regionale di Kick boxing siglato Federcombat, con un totale di circa 300 atleti partecipanti, dove la Dekaju si è presentata con 23 atleti distribuiti tra le varie categorie di peso e di età (tutti gli atleti sono saliti sul podio). La fase regionale, oltre ad assegnare il titolo di campione regionale, influisce e serve alle cinture blu marrone e nere, attraverso i risultati ottenuti, per guadagnare punteggio valevole per la qualificazione alla gara nazionale CRITERIUM.

I risultati

PRIMI CLASSIFICATI:

MORABITO CRITIAN

CRIGNANO DAVIDE

RASCHI VALENTINA

DI PERNA GAIA

ARICÓ FILIPPO

VENTURA ANTONELLA

ALBANESE DANIELE

PAVONE FRANCESCA

RUFFO ALESSIO GIUSEPPE

LAGANÀ FEDERICO

SECONDI CLASSIFICATI:

SELEA JASMINE

IRTO FRANCESCO

CRIGNANO ILENIA

AMMENDOLA ERIKA

CILIONE CICIU GABRIELA

MINASI NATHAN

DEMETRIO NICOLÓ

ALBANESE ANDREA

ALBANESE CHRISTIAN

ALBANESE DANIELE

SORRENTI GIOELE

FALZEA MEDURI ANTONIO

CALANNA DAVIDE

TERZI CLASSIFICATI:

VORONEAU ANGELO