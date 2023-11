Juventus-Inter 1-1, pari e patta allo Stadium: Vlahovic chiama, Lautaro risponde

StrettoWeb

La grande domenica dello sport italiano, dopo i successi di Bagnaia in MotoGP e del Tennis in Coppa Davis, si è concluso in serata con il derby d’Italia di calcio per eccellenza tra Juventus e Inter. Allo Stadium finisce 1-1 una partita non bellissima, decisa nel primo tempo dalle reti di Vlahovic e Lautaro.

Più vivace il primo tempo, che è anche quello in cui arrivano i gol, molto simili: costruzione che si sviluppa larga e palla in mezzo per l’attaccante, che incrocia col piattone. E’ la Juve ad andare in vantaggio, con Chiesa a servire Vlahovic. Poco dopo, pari Inter, che brucia gli avversari in contropiede e conclude con Lautaro, bravo a eludere la marcatura di Gatti e a fare 1-1. Il primo tempo si chiude così. Anzi, la gara si chiude così. Soporifera, infatti, la ripresa, in cui succede poco. Le due squadre si difendono bene e prevalgono sugli attacchi spuntati.