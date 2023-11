Judo: Europei, argento per Alice Bellandi e bronzo per Asya Tavano

StrettoWeb

Montpellier, 5 nov. -(Adnkronos) – L?Italia chiude gli Europei di judo con due medaglie.Nell?ultima giornata di gara a Montpellier, in Francia, Alice Bellandi ha disputato un ottimo torneo nella categoria -78 kg: la bresciana classe ?98 ha eliminato l?olandese Lieke Derks, la portoghese Patricia Sampaio e la tedesca Anna-Maria Wagner. In finale, però, il trionfo di un?altra atleta teutonica, Alina Boehm. Argento dunque per Bellandi, che grazie ai punti conquistati resta comunque al comando della classifica mondiale e del ranking olimpico verso i Giochi di Parigi 2024.

Asya Tavano sale invece sul podio dei +78 kg. La ventunenne di Sclaunicco di Lestizza (provincia di Udine) si è imposta sulla bosniaca Larisa Ceric, sulla serba Milica Zabic e sulla turca Kayra Ozdemir. In semifinale la sconfitta con l?israeliana Raz Hershko, poi il successo nella ‘finalina’ ai danni dell?olandese Karen Stevenson che vale per l?azzurra la medaglia di bronzo. Punti preziosi anche per Tavano in ottica qualificazione all?Olimpiade dell?anno prossimo.